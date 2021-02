L'Algérienne Inès Ibbou a gagné vingt-neuf places dans le nouveau classement mondial de la Women's Tennis Association (WTA), et occupe le 571e rang de cette hiérarchie, toujours dominée par l'Australienne Ashleigh Barty, devant la Japonaise Naomi Osaka et la Roumaine Simona Halep, suivant la dernière actualisation, dévoilée ce lundi.

L'ancienne championne d'Afrique junior avait fait du sur place pendant quelques semaines, avant de perdre deux places, car restée sans compétition pendant plus d'un mois, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Mais les bons résultats qu'elle a obtenus depuis qu'elle a repris du service lui ont permis de récolter suffisamment de points, pour lui permettre de réussir cette remontée au classement mondial de la WTA.

Du moins, en simple, où elle compte déjà trois tournois à 15.000 USD depuis cette fameuse reprise. Mais en double, où elle ne compte qu'un seul tournoi, l'Algérienne de 22 ans a perdu trois places cette semaine, pour se retrouver au 783e rang.

Ibbou vient de s'inscrire dans une nouvelle compétition du Circuit Pro-féminin à Monastir, avec l'espoir de réussir un meilleur parcours que lors des précédents.