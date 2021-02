L'Algérien Azzedine Lagab est entré en 27e position, avec un temps de 2h41:04, lors du Grand Prix cycliste d'Alanya, disputé dimanche après-midi, sur une distance de 103,5 km en Turquie.

Cette course sur route a été remportée par le Colombien Juan Carlos Norena Quintero, en 2h40:33, avec une vitesse moyenne de 38,68 km/heure, devant l'Américain Alex Hoen et l'Erythréen Eyob Metkel, ayant tout les deux réussi le même chrono que le vainqueur.

Le deuxième algérien à avoir franchi la ligne d'arrivée derrière Lagab a été Youcef Reguigui, entré en 50e position, avec un chrono de 2h43:55, au moment où le troisième algérien engagé dans cette course, Hamza Mansouri est entré en 55e position, avec un chrono de 2h44:14.

La sélection algérienne est composée de dix coureurs, à savoir : Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Yacine Hamza, Nassim Saïdi, Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri, Aymen Merdj, Mohamed Amine N'Hari, Abderaouf Bengayou et Oussama Cheblaoui, encadrés par l'entraîneur national Hakim Hamza.

Elle a entamé son stage en Turquie le 3 février courant et a déjà disputé trois courses, à savoir : le Grand Prix d'Alanya, le Grand Prix de Gazipasa, et le Grand Prix de Manavgat.

Ce stage bloqué, marqué également par un important travail sur le plan physique, se clôturera ce mercredi, et aura servi de préparation aussi bien pour les prochains Championnats d'Afrique, prévus au mois de mars en Egypte, que pour le Tour d'Algérie (en juin) et la Coupe d'Afrique des nations à Oran (en septembre).