Le Brésil a enregistré 29.026 nouveaux cas et 527 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, ce qui en porte le bilan national à 10.168.174 infections et à 246.504 morts, a déclaré dimanche le ministère brésilien de la Santé.

Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie de COVID-19 au monde en terme de décès, derrière les Etats-Unis, et se classe troisième en termes de cas, après les Etats-Unis et l'Inde.

L'Etat de Sao Paulo, épicentre de l'épidémie dans le pays, a enregistré 1.975.927 cas et 57.799 morts, suivi par Rio de Janeiro, avec 32.173 décès et 572.007 cas.

Le Brésil traverse une deuxième vague épidémique, une situation qui a entraîné une augmentation des cas et des décès depuis décembre. Actuellement, ce pays d'Amérique du Sud affiche un taux de 4.839 cas et 117 décès pour 100.000 habitants. Le Brésil a débuté son programme de vaccination il y a plus d'un mois.

Jusqu'à présent, plus de 5,8 millions de personnes (2,74% de la population) ont reçu la première dose de vaccin anti-COVID-19 tandis que 1.115.832 (0,53% de la population) ont reçu les deux doses nécessaires.