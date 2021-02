L'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) ont signé une convention cadre de collaboration pour définir les domaines de travail entre les deux organismes notamment en matière d'enregistrement et de contrôle de produits radio-pharmaceutiques, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Industrie Pharmaceutique.

"Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif n 20-325 du 22 novembre 2020, relatif aux modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques, une convention cadre de collaboration a été signée le 9 février entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et le Commissariat à l'Energie Atomique (COMENA), organisme sous tutelle du ministère de l'Energie", a précisé la même source. Cette convention cadre porte sur la définition des domaines et des modalités de collaboration entre les deux organismes, a ajouté le communiqué.

Il s'agit notamment d'enregistrement de produits radio-pharmaceutiques fabriqués localement et/ou importés, d'assurer le contrôle de la qualité et de l'expertise des produits radio-pharmaceutiques fabriqués localement et/ou importés. La convention définit également la collaboration entre les deux organismes en matière de sûreté radiologique relative à la production, l'utilisation, la manipulation et l'entreposage de produits radio-pharmaceutiques, ainsi que d'échange d'information en leur possession sur les produits radio-pharmaceutiques et sur la survenue d'accidents résultant de ces matières dans le cadre d'activités médicales, souligne-t-on de même source.