Un don constitué de matériels et équipements médicaux destiné aux personnes atteintes de la Covid-19 dans les hôpitaux algériens, offert par les associations "Algériens solidaires" et "Secours islamique de France", a été réceptionné dimanche à Alger.

Ce don offert à l'Association des Oulémas musulmans algériens comprend 6 conteneurs contenant 139 plateformes et 5200 valises (contenant chacune 10 divers équipements médicaux), destiné au profit des personnes atteintes du Coronavirus.

Le Comité de secours de l'Association entamera, en coordination avec le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et l'association "Algériens solidaires", la distribution de ce don aux régions et hôpitaux qui enregistrent un manque en équipements médicaux en vue de faire face à la Covid-19.

Le président de l'Association des Oulémas musulmans algériens, Abderrezak Guessoum a salué cette initiative, précisant que ces équipements sont destinés également au corps médical.

Il a fait savoir que les trois Associations achemineront ce don mercredi au ministère de la Santé qui prendra en charge sa distribution aux différents établissements hospitaliers "de façon équitable et en fonction du nombre de la population et du taux de la propagation du Coronavirus".

Le représentant de l'association "Algériens solidaires", Azzeddine Haddad a indiqué que ce don "est un gage de fidélité" de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur pays, mettant en avant le rôle de l'ensemble des partenaires dans cette opération de solidarité en vue de faire face à la pandémie de Covid-19.

De son côté, le président du comité de secours de l'Association des Oulémas musulmans algériens, Amar Talbiou a souligné la qualité de ces équipements "efficaces".