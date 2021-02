Les tempêtes hivernales qui ont sévi la semaine dernière d'un bout à l'autre des Etats-Unis ont provoqué des pannes de courant au Texas, dans l'Oklahoma, dans le Mississippi et dans plusieurs autres Etats.

Un tiers de la production pétrolière du pays a été suspendue, les systèmes de distribution d'eau potable de l'Ohio se sont retrouvés hors service , les réseaux routiers du pays ont été paralysés, et les efforts de vaccination ont été fortement perturbés dans 20 Etats, a révélé le journal.

Cette crise constitue un avertissement. A mesure que les changements climatiques provoquent des tempêtes, des inondations, des vagues de chaleur, des feux de forêt et divers autres événements extrêmes toujours plus nombreux et plus intenses, ils font peser une pression croissante sur les fondations de l'économie du pays : son réseau routier et ferroviaire, ses réseaux d'eau potable, ses centrales et son réseau électriques, ses sites de stockage des déchets industriels, et même ses habitations, selon le journal.

"Des défaillances dans un seul secteur peuvent provoquer un effet domino, entraînant une série de pannes difficiles à prévoir", a estimé le New York Times.

"Une grande partie de ces infrastructures ont été construites il y a plusieurs décennies, dans l'idée que l'environnement local resterait stable, ou du moins fluctuerait dans des limites prévisibles.

Mais maintenant, les changements climatiques bouleversent complètement cette hypothèse", a-t-il ajouté.

Bien qu'il ne soit pas toujours possible de déterminer avec précision dans quelle mesure le réchauffement climatique est responsable d'une tempête particulière, une augmentation générale des conditions météorologiques extrêmes entraînera forcément des risques de plus en plus considérables, ont déclaré des scientifiques.