Une session de formation des techniques de conception et de couture des habits traditionnels, a été organisée dans la wilaya de Constantine, à l’initiative de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), a indiqué dimanche à l’APS, le directeur de la CAM, Ali Rais. Première du genre à l’échelle locale, la formation qui a ciblé 25 jeunes artisans de diverses communes de la wilaya, est inscrite dans le cadre des activités programmées par les services de cet organisme, au titre de l’exercice 2021, a souligné le même responsable.

Des cours pratiques et théoriques liés à ce domaine, ont été dispensés la semaine dernière, au siège de la CAM, par des maitres artisans ayant une expérience professionnelle de plus de 40 ans, a indiqué le représentant du secteur local de l’artisanat.

Ce cycle de formation, a précisé M. Rais, permettra à ces artisans de bénéficier des attestations de qualification délivrées par la CAM, qui ouvriront droit à l'obtention de la carte d'artisan, rappelant que deux sessions régionales sur la dinanderie d’art ont été organisées le mois de janvier dernier en faveur d’un e cinquantaine d’artisans issus de différentes régions du pays.

Ce stage de formation, financé par la CAM vise la promotion des produits artisanaux locaux, la sauvegarde des métiers menacés de disparition et l’enrichissement des connaissances des jeunes désireux d’investir dans ce créneau d’artisanat traditionnel, a affirmé le même responsable.

A signaler que pas moins de 1.749 artisans spécialisés dans l’habit traditionnel, activant dans les différentes communes de la wilaya de Constantine, sont actuellement adhérant à la CAM, selon les dernières statistiques établies par les mêmes services.