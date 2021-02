Ce lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 0,76% à Londres par rapport à la clôture de vendredi, à 63,39 dollars.

Le baril américain de WTI pour le mois de mars, dont c'est le dernier jour de cotation, grimpait dans le même temps de 0,69% à 59,65 dollars.

Les cours des deux barils de référence restent proches de leurs records en plus d'un an atteints jeudi dernier, à respectivement 65,52 dollars et 62,26 dollars, des prix plus vus depuis janvier 2020.

L'Etat du Texas, poumon énergétique américain, a été touché la semaine dernière par une masse d'air froid venue de l'Arctique.

Cet épisode climatique extrême, qui a fait des ravages à travers le Sud et le centre des Etats-Unis, a entraîné l'arrêt de 40% de la production pétrolière du pays, selon des analystes, un resserrement de l'offre qui pousse les prix à la hausse. Les i ngénieurs sont désormais confrontés aux dommages causés par la glace sur les infrastructures, d'après les spécialistes soulignant qu'il faudrait probablement un certain temps avant que la production américaine ne revienne à la normale. Le marché s'intéresse également de près aux signaux envoyés par les membres de l'Opep+.

Ces derniers se retrouvent avec les autres producteurs de l'alliance le 4 mars pour leur deuxième sommet interministériel de l'année.