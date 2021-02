Une quantité de 26 tonnes de pommes de terre a été exportée depuis la wilaya d’El-Oued vers l’Espagne, via le port d’Alger, a-t-on appris dimanche de la chambre d’agriculture (CA) de la wilaya d’El-Oued.

Cette opération d’exportation s’insère au titre des efforts du secteur d’agriculture de la wilaya visant l’ouverture de nouveaux marchés extérieurs pour le produit agricole national, et la diversification des ressources alternatives aux hydrocarbures, a indiqué le président de la CA d’El-Oued, Ahmed Achour.

Intervenant en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie du Coronavirus, cette opération est le fruit du programme de vulgarisation agricole arrêté par la chambre en question pour assurer l’accompagnement logistique des agriculteurs et établir des canaux de contact avec les opérateurs pour exporter le surplus des produits, a-t-il expliqué .

L’exportation des produits agricoles font partie des alternatifs optés par la chambre et les autres organismes eu égard à son rôle dans l’encouragement des jeunes à se déployer dans l’investissement agricole, créate ur de richesses et d’emplois et levier de l’autosuffisance alimentaire, a ajouté le même responsable.

De son côté l’opérateur Abdrezzak Mokrani, également chef d’entreprise d’exportation des produits agricoles, a fait savoir que cette cargaison de pomme de terre est la première du genre cette saison pour être suivie, à fin du mois de mars prochain, d’autres opérations de commercialisation de 800 tonnes du produit, avec une moyenne de six (6) conteneurs par semaine.

L’on relève que les opérations de conditionnement et d’emballage du produit destiné à l’exportation sont assurées par l’unité d’El Oued des entrepôts frigorifiques de la Méditerranée (Frigomedit) .