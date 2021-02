Le Président-Directeur général de Sonatrach, Toufik Hekkar, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la zone industrielle de Hassi R'mel (Laghouat) et dans la zone de production, Hassi Ilatou (Adrar), où il a rencontré des représentants des travailleurs en vue de s'enquérir des différentes préoccupations et inauguré plusieurs structures sociales et sanitaires, a indiqué dimanche un communiqué du Groupe.

La visite de M. Hekkar dans la zone industrielle de Hassi R'mel et la zone de production de Hassi Ilatou, a eu lieu les 18, 19 et 20 février en cours, en compagnie du Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, du Secrétaire général du Syndicat national de Sonatrach ainsi qu'un nombre de cadres supérieurs du Groupe.

Cette visite qui intervient dans le cadre de "la consécration de la communication de proximité existante et permanente entre la Direction générale, le syndicat national et les travailleurs de la compagnie, a permis le suivi de préoccupations et avis différents, dans le but d'œuvrer à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs", affirme-t-on dans le communiqué.

La délégation a rencontré les représentants des travailleurs de la zone de Hassi R'mel en vue de s'enquérir des différentes préoccupations et revendications, d'autant plus que la Direction générale et le partenaire social se sont engagés à poursuivre le travail dans le but de trouver des solutions idoines.

Au programme de la deuxième journée, la délégation s'est dirigée vers le Groupement de Timimoun pour visiter l'unité de traitement de gaz naturel où 3 millions de mètre cube sont produits quotidiennement en attendant d'atteindre les 5 millions dans un futur proche, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Hakkar a inauguré une base de vie dotée de tous les commodités, à savoir : une salle de sports, un terrain multisports, une polyclinique ainsi que des espaces de détente au profit des employés du Groupement.

La délégation s'est, par la suite, rendue dans la zone de production dite Hassi Ilatou à Adrar pour inaugurer une autre base de vie, réalisée par la société nationale de Génie civil de de bâtiment (GCB), en mesure d'accueillir plus de 200 travailleurs qui pourront bénéficier des commodités disponibles et travailler dans de bonnes conditions.

Au dernier jour de la visite de terrain, la délégatio n s'est enquise de la Raffinerie de pétrole située à Sebaa, assistant par la même occasion à des exhibitions d'extinction d'éventuels feux en cas de chargement de citernes de carburants. Dans le même complexe, a été donné le coup d'envoi pour l'exploitation des bassins de traitement des eaux afin de préserver l'environnement et plus particulièrement les eaux souterraines.

A l'issue de sa visite, la délégation a procédé à la distinction des travailleurs de l'entreprise GCB à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, en leur remettant des médailles de fidélité, a conclu le communiqué.