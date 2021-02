Selon cette loi, signée le 13 février par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat, enregistré au 31 décembre 2018, s'élève à 6.405.244.159.333,75 dinars.

Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l'Etat, au titre de l'exercice 2018, sont arrêtés à la somme de 8.487.192.159.027,14 dinars, dont 4.488.310.470.207,81 DA pour les dépenses de fonctionnement et 3.953.288.027.000,00 DA pour les dépenses d'équipements. Un total de 45.593.661.819,33 DA ont été octroyés aux dépenses imprévues. Ainsi, le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l'exercice 2018, à affecter à l'avoir et découvert du Trésor, s'est élevé à 2.081.947.999.693,39 dinars tandis que les variations nettes à affecter à l'avoir et découvert du Trésor pour l'exercice 2018 se sont élevées à 69.341.749.010,19 DA au titre de la variation positive nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor .

Le profit global à porter à l'avoir et découvert du Trésor au titre de l'exercice 2018 est fixé à 416.793.017.540,28 DA, selon le même texte.