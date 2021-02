Les émissions radiophoniques sont à même de contribuer à l’enrichissement du vocabulaire de la langue amazighe dans toutes ses variantes et à la généralisation de son usage par les différentes catégories de la société, ont affirmé samedi à Chlef les participants à une rencontre sur le "Rôle des programmes radiophoniques dans la promotion de la langue Amazighe".

Les intervenants à la rencontre, abritée par la maison de la culture de Chlef et organisée par le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) dans le cadre de la célébration des festivités officielles de la Journée internationale de la langue maternelle, ont souligné le "rôle joué par de nombreux programmes et émissions radiophoniques, émis par différentes stations nationales et régionales, dans l’enrichissement du vocabulaire de la langue amazighe et la réappropriation de termes oubliés". "La Radio algérienne, de même que ses stations nationales et régionales, œuvrent, à travers des programmes interactifs, des entretiens, des enquêtes et des informations, à la promotion de la langue amazighe", a indiqué à l’APS la directrice de la production, à la coordination des radios régionales, Ratiba Slimani. Elle a fait état de l’existence de "26 radios régionales diffusant des programmes en langue Tamazight, à des taux allant de 1 à 70 %", a-t-elle dit, estimant que "même si les émissions radiophoniques semblent ordinaires, cela n’empêche pas qu’elles contribuent, dans le fond, à la promotion de la langue amazighe, en remettant au goût du jour, certains termes oubliés".

"L'exercice et la pratique de la langue à travers ces émissions, permet la récupération de diverses locutions et expressions différemment parlées d’une région à une autre", a-t-elle soutenu.

L'universitaire Boudjemâa Mamouni a souligné, quant à lui, que l'auditeur trouve dans les émissions radiophoniques diffusés en langue amazighe "une réponse à ses besoins et à ses attentes, d’autant plus qu’elles s’adressent à lui dans sa langue maternelle ce qui lui permet de comprendre le message d’une part, et d’autre part, contribue à la remise au goût du jour de certains termes et à leur enrichissement, avec d’autres mots", a-t-il indiqué.

Il a cité, à titre d’exemple, certains mots en Tamazight, dont les "recherches ont prouvé qu’ils sont communs à de nombreuses régions et ce, grâce à des émissions diffusées par la radio locale de Chlef, dont Ahraou, Abkar, Asserveh, Ayettoum, et Ahzaou, entre autres. M. Mamouni a également estimé que l’acte de "traduction, de et vers Tamazight, permet aux journalistes de faire des recherches dans les dictionnaires et dans la langue parlée des personnes âgées ce qui contribue à l’enrichissement de la langue maternelle".

"Les programmes radiophoniques qui s’intéressent également au patrimoine culturel participent à la mise en lumière d’un lexique et d’un vocabulaire ignorés par les générations actuelles et qui sont considérés comme de nouveaux acquis linguistiques, pour elles", a-t-il assuré.

A noter que la Radio de Chlef a entamé la diffusion de programmes en langue Tamazight, dans le dialecte local "Chenoui" depuis 2006, avec un volume horaire de 52 minutes par semaine, porté à 120 minutes/semaine en 2011, avant d’atteindre une heure de diffusion par jour, soit un taux de 12% du volume de diffusion en langue arabe. Dans son allocution, à l’ouverture officielle du programme de célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a déclaré que la Radio algérienne, avec ses différentes stations, "a constitué un partenaire actif dans la valorisation et le renforcement des composants de l’identité nationale et dans la con tribution à la promotion et à l’emploi des langues de la société à travers les ondes, tout en accompagnant le HCA dans la démarche de confirmation de l’existence de la langue amazighe à travers différentes régions du pays", a-t-il indiqué.

Le programme de cette manifestation se poursuivra, demain dimanche, par une visite du siège de l’association "Tifaouine" à Beni Haoua, l’animation d’une conférence thématique et d’une rencontre avec des enseignants de langue amazighe.