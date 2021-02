La direction de la culture de la wilaya de Jijel a lancé, samedi, un concours littéraire destiné aux jeunes sous le slogan ‘’Echabab nabdh El Ibdaâ’’ en vue de faire émerger les jeunes talents dans divers genres littéraires.

Ce concours s’inscrit dans le cadre de la relance des activités culturelles après huit mois d’interruption imposés par les restrictions liées à la lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, a indiqué à l’APS Mohamed Chérif Bouhali, directeur local de la culture par intérim.

L’objectif de la rencontre est de renouer les contacts avec les acteurs du monde littéraire et découvrir de nouveaux talents, selon la même source qui a précisé que le concours est ouvert à plusieurs genres de littérature entre poésie classique et populaire (Melhoun), la nouvelle et le roman.

Un jury de spécialistes composé d’universitaires départagera les participants au concours dont les lauréats verront leurs œuvres publiées dans la revue électronique de la direction de la culture.

Les candidats participant à ce concours, s’étalant entre le 20 février en cours et le 31 mars prochain, doivent obéir à certaines cond itions notamment l’âge (entre 18 et 30 ans) et ne pas avoir présenté l’œuvre littéraire en lice à d’autres concours auparavant.