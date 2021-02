L’approvisionnement en gaz des habitants de la région montagneuse de Chréa, sur les hauteurs de Blida, se fera par citernes "en guise de solution provisoire" en attendant la concrétisation de l'opération de raccordement de cette région au réseau de gaz naturel, a-t-on appris du directeur de l’énergie de la wilaya Amar Douidi.

Dans le cadre des efforts visant l’amélioration du cadre de vie des citoyens et à les soulager de la quête quotidienne de bonbonnes de gaz, "nous avons décidé de recourir à une solution provisoire consistant en l’approvisionnement des habitants de Chréa en gaz par citernes, en attendant le raccordement de cette région montagneuse au réseau de gaz naturel", a indiqué à l’APS le directeur local de l'énergie, Amar Douidi. Cette solution provisoire, "bien accueillie par de nombreux habitants", selon le même responsable, consiste en "l’installation de citernes de gaz d’une capacité suffisante pour couvrir les besoins de chaque foyer, pour huit mois, à proximité de chaque habitation, dont le propriétaire aura exprimé une demande pour bénéficier de cette prestation", a-t-i l expliqué.

M. Douidi a lancé, à ce titre, un appel aux habitants de la région désireux de bénéficier de cette prestation, à se "rapprocher des services de la Direction de l’énergie, dans la commune d’Ouled Aich, pour l’introduction d’une demande pour l’installation d’une citerne de gaz, qui sera effectuée par l’entreprise Naftal", a-t-il observé. Une commission, présidée par la Direction de l’énergie et englobant des représentants de différents secteurs, dont l’environnement, la protection civile, l’agriculture et l’entreprise Naftal, a été constituée en vue d'étudier les demandes en question et s'assurer de la réunion des conditions de sécurité dans le périmètre immédiat des foyers concernés. "Les familles désireuses de bénéficier de cette prestation doivent débourser un montant de 470.000 DA qui sera totalement remboursé par l’entreprise Naftal après la récupération de la citerne de gaz, afin de procéder à la concrétisation du projet de raccordement des foyers au réseau de gaz naturel", a indiqué M. Douidi. Il a fait état de la réception, par ses services, de nombreuses demandes émanant d’habitants de cette région qui compte près de 400 âmes, ainsi que de propriétaires d’hôtels et de chalets devant assurer les meilleurs conditions d’accueil aux touristes qui affluent vers cette région dura nt les périodes de chutes de neige notamment. Le directeur de l'énergie a indiqué que le coût de réalisation du projet de raccordement de la région de Chréa au réseau de gaz naturel, sur une distance de 33 km, est de 1,1 milliard de DA. "Un montant considérable qu’on s’attelle à réunir en vue de la concrétisation de ce projet dans les plus brefs délais", a-t-il dit.