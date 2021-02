L’enquête préliminaire des services de la sûreté de wilaya de Mostaganem a conclu que la chute de l’attraction de la "balançoire géante", survenu vendredi soir dans un des espaces du parc de loisirs "Mostaland", au chef lieu de wilaya, est due à une défaillance mécanique, a-t-on appris samedi de ce corps de sécurité. Un communiqué de la sûreté de wilaya, dont une copie a été remise l’APS, a indiqué que des éléments de la police judiciaire et de la police scientifique se sont rendus sur les lieux de l’accident ou l’enquête et le constat préliminaires ont fait ressortir que la balançoire géante est tombée d’une hauteur de quelques mètres en raison d’une défaillance dans l’équilibre des câbles de levage de cette attraction. Selon le même communiqué, les services de police ont enregistré 14 blessés à différents degrés de gravité, que les ambulances des services de la protection civile ont transférés à l’hôpital "Ernesto Che Guevara" de Mostaganem, soulignant que les blessés ont reçu les soins nécessaires et quitté vendredi soir le service des urgences médico-chirurgicales, à l’exception d’une seule personne qui a été gardée à l’hôpital jusqu'à samedi.

Le wali de Mostaganem, le procureur général de la Cour de justice et le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem ont été informés des faits. L'enquête ouverte au niveau de la 8e sûreté urbaine, térritorialement compétente, se poursuit, a-t-on fait savoir.