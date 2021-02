Le volume de fret ferroviaire transporté par les chemins de fer chinois pendant les vacances de la fête du printemps a atteint un record pour la période, alors que l'activité économique se redresse progressivement.

Lors des vacances du 11 au 17 février, les trains ont transporté 72,99 millions de tonnes de fret, soit une augmentation de 23,7 % par rapport aux vacances de 2020, selon les données de la China State Railway Group Co.

Le volume de fret ferroviaire est largement considéré comme un indicateur clé de l'activité économique, et l'économie chinoise devrait connaître une reprise plus rapide cette année.

Le secteur ferroviaire a assuré environ 23,33 millions de voyages de passagers durant les vacances de cette année.