Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a affirmé samedi à Alger que les slogans scandés par les Algériens, lors du Hirak, étaient "une confirmation de leur attachement à leu histoire et à leur patrie".

"Les slogans, puisés de la Glorieuse guerre de libération et de la Déclaration de Novembre, scandés par le peuple algérien, le 22 février 2019, dans des manifestations pacifiques ont confirmé à tous que les Algériens demeurent attachés à leur histoire et leur patrie, et n'ont en nullement dévié", a précisé le ministre dans une déclaration à Dar el Coran, à la veille du deuxième anniversaire du Hirak populaire.

"Ceux qui sont sortis le 22 février "n'ont jamais dévié de l'Algérie, qu'ils ont voulu République démocratique fondée sur les principes et valeurs de l'Islam, comme l'ont rêvé nos ancêtres", a soutenu M. Belmahdi mettant en avant des slogans "novembristes, inspirés de nos héros et symboles ainsi que de la Déclaration du 1er Novembre 1954".

Pour M. Belmahdi, cette Journée "mérite la commémoration car beaucoup misaient sur la fin de l'Algérie, comme c ela avait été le cas lors de la décennie noire qu'a traversé notre pays". A cette occasion, le ministre a exhorté les jeunes à "préserver le Message des Chouhada, qui se sont sacrifiés pour leur offrir l'indépendance et la liberté", saluant également "le rôle des mosquées et des écoles coraniques dans "la préservation de l'identité de l'Algérie tout au long des siècles".

"Un rôle que les mosquées continuent à jouer, à travers l'accompagnement des hautes autorités du pays en toutes circonstances, notamment aujourd'hui par la sensibilisation à l'impératif de préserver la vie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus", a-t-il conclu.