Le Renminbi (RMB), monnaie chinoise, ou yuan, a conservé sa place de cinquième monnaie la plus attractive pour les paiements mondiaux en valeur en janvier, mais avec une part plus importante en tant que monnaie de paiement mondiale, a déclaré la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), un fournisseur mondial de services de messagerie financière.

En janvier, la part du RMB dans les paiements mondiaux représentait 2,42%, contre 2,15% pour la même période en 2019, selon un rapport mensuel publié par la société. La valeur des paiements en RMB a augmenté de 21,34% le mois dernier par rapport à décembre 2020, alors qu'en général, toutes les devises de paiement ont diminué de 5,86%, ajoute le rapport. La Région administrative spéciale de Hong Kong est le plus grand marché pour les transactions offshore en RMB, avec une part de 75,93%, suivie par les économies du Royaume-Uni, de Singapour et des Etats-Unis, selon le rapport.