Le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques a organisé une rencontre d'affaires en visioconférence, regroupant des opérateurs algériens et croates spécialisés dans la construction et la réparation des navires de pêche, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Organisée jeudi 18 février, la rencontre a été supervisée par le SG et le chef de cabinet du ministère de la pêche et des Produits halieutiques, outre l'ambassadeur de Croatie en Algérie et l'ambassadeur d'Algérie en Croatie, a précisé le document. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du secteur 2020/2024. Le rendez-vous s'inscrit en droite ligne avec les recommandations issues des entretiens tenus, le 4 janvier dernier, entre le ministre du secteur, Sid Ahmed Ferroukhi et l'ambassadeur croate à Alger, Ilija Zelalic, sur le partenariat entre les deux pays en matière de construction navale.

La rencontre a permis aux opérateurs algériens (publics et privés) et croates de passer en revue leurs capacités en terme de construction navale et d'échanger leurs expertises et connais sances en vue d'examiner les possibilités de partenariat entre les deux pays, a conclu la même source.