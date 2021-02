La JS Saoura s'est provisoirement emparée de la troisième marche du podium, en ramenant une large victoire de son déplacement chez l'ASO Chlef (6-0), samedi, lors de la 14e journée de Ligue 1, ayant vu la révélation de ce début de saison, l'Olympique Médéa connaître un coup d'arrêt face au Paradou AC (2-1).

La JS Saoura sous la direction de son entraineur intérimaire Mustapha Djalit qui a succédé à Meziane Ighil, a signé le score le plus large de journée contre l'ASO grâce notamment à un doublé Hamza Zaïdi.

Avec 26 points au compteur, la JSS revient à une longueur de l'Olympique Médéa (2e), qui s'est inclinée à Alger devant le Paradou AC (2-1).

L'OM qui restait sur une belle série pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score par Khalfallah (45'+5), mais c'etait sans compter sur l'abnegation et surtout le talent des jeunes Pacistes, lesquels ont renversé leur adversaire grâce à Boucif (46') et Messibah (73' sp).

En dépit de cette défaite, l'OM reste co-leader avec l'ESS Sétif (27 points), mais avec deux matchs en plus par rapport à l'Aigle noir, qui se consacre actuellement à la Coupe de la Conf édération.

Autre bonne opération réalisée ce samedi, celle du WA Tlemcen, qui a su profiter de l'avantage du terrain pour remporter une importante victoire contre la lanterne rouge le CA Bordj Bou Arréridj (3-1) et grâce auquel il se hisse provisoirement à la 13e place avec 14 points, au moment où les Criquets restent scotchés à la 20e et dernière position avec seulement quatre unités au compteur.

Vendredi, en ouverture de cette 14e journée, c'est le MC Oran qui avait tiré le meilleur profit des matchs joués ce jour-là, car il avait réussi une belle remontée au classement général, après sa précieuse victoire chez le CS Constantine (3-1), et qui l'avait provisoirement hissé sur la troisième marche du podium, avec 24 points, avant que la JSS ne l'en évince ce samedi, après sa large victoire à Chlef.

De son côté, l'USM Alger, qui s'était présentée à Biskra avec la ferme intention de se racheter de sa précédente défaite à domicile contre l'AS Aïn M'lila, a essuyé un nouveau revers, en s'inclinant sur un but de Hamza Salem à la 51e.

Un résultat qui arrange les affaires des gars des "Ziban", désormais ex aequo avec le CSC à la 15e place avec 13 points pour chaque club, alors que les "Rouge et Noir" restent figés dans leur 10e place, avec 18 unités au compteur.

Enfin, dans le bas de tableau, le duel des mal-classés NA Hussein Dey - USM Bel-Abbès s'est terminé sans vainqueur (1-1).

Les choses avaient pourtant bien démarré pour les locaux qui ont réussi à débloquer la situation dès la 13e minute grâce à un penalty de Rachid Nadji.

Mais à force d'insister, les visiteurs ont eux aussi réussi à obtenir un penalty à la 70e, transformé par l'attaquant Ali Haroun (1-1).

La 14e journée a été amputée de quatre rencontres reportées en raison des obligations africaines du CR Belouizdad et le MC Alger en Ligue des champions et l'ES Sétif et la JS Kabylie en Coupe de la Confédération.