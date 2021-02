La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) jouera une double confrontation en amical face à la Côte d’Ivoire, les 3 et 7 mars à Alger, en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021) prévue au Maroc du 13 au 31 mars, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) samedi soir sur son site officiel. "En attendant les autorisations d’usage, la sélection de Côte d’Ivoire des U17, qualifiée à la prochaine CAN de la catégorie, disputera deux rencontres amicales face à notre sélection nationale dans le cadre de sa préparation pour cette phase finale qui s’annonce très relevée", a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué.

Selon une source autorisée, les joueurs du sélectionner Mohamed Lacete devraient disputer deux autres matchs de préparation à Alger, contre un adversaire qui reste à désigner.

La sélection algérienne des U17 a validé son billet pour la phase finale de la CAN-2021 en terminant en tête du classement du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) disputé à Alger du 18 au 24 janvier. Les "Verts" se sont imposés face à la L ibye (3-2), avant de faire match nul contre la Tunisie (1-1). L'unique participation de l'Algérie à la CAN des U17 date de 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1). Les coéquipiers du portier Hamza Boualem (USM Alger) seront fixés sur leurs adversaires à la CAN-2021 mercredi, à l’occasion du tirage au sort prévu en marge de la CAN-2021 des moins de 20 ans qui se déroule en Mauritanie. Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte), dix autres pays ont validé leur billet pour la phase finale : l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal et la Zambie.