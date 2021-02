La sélection algérienne des moins de 17 ans est en regroupement depuis samedi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), pour un stage de préparation qui se poursuivra jusqu'à vendredi, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN U17), prévue du 13 au 31 mars au Maroc et dont le tirage au sort sera effectué mercredi en Mauritanie, en marge de la CAN U20.

Outre l'Algérie et le Maroc (pays hôte), dix autres pays ont validé leur billet pour la phase finale : l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal et la Zambie.

Le sélectionneur national, Mohamed Lacete, a retenu un groupe de 23 joueurs pour ce stage, qui sera suivi de deux joutes amicales, les 3 et 7 mars contre la sélection U17 de Côte d'Ivoire.