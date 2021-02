Les cyclistes algériens Youcef Reguigui et Nassim Saïdi sont rentrés respectivement aux 7e et 9e places, lors du Grand Prix de Manavgat, clôturé samedi soir en Turquie.

Cette course sur route, disputée sur une distance de 145,8 km, a été remportée par le Malaisien Saleh Mohd Harrif en 3h13:35, devant le Polonais Alan Banaszek (2e) et l'Ukrainien Andrii Kulyk (3e) qui ont réalisé le même temps.

Reguigui et Saïdi ont été eux aussi chronométrés à 3h13:35, avec une vitesse moyenne de 45,17 km/heure, exactement comme leurs prédécesseurs au classement général de cette course. Le Grand Prix de Manavgat s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection algérienne en vue des importantes échéances internationales à venir, dont les prochains Championnats d'Afrique sur route, prévus en mars 2021 en Egypte.

La sélection nationale est composée de dix coureurs, à savoir Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Yacine Hamza, Nassim Saïdi, Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri, Aymen Merdj, Mohamed Amine N'Hari, Abderaouf Bengayou et Oussama Cheblaoui, encadrés par l'entraîneur national Hakim Hamza.

Elle a enta mé son stage en Turquie le 3 février et y a déjà disputé deux courses, le Grand Prix d'Alanya puis le Grand Prix de Gazipasa.

Ce stage bloqué, marqué également par un important travail sur le plan physique, se clôturera mercredi.

Mais avant de rentrer en Algérie, la sélection nationale retournera à Alanya pour y disputer un autre Grand Prix cycliste.

Outre les Championnats d'Afrique en Egypte, la sélection nationale prépare également le Tour d'Algérie (en juin) et la Coupe d'Afrique des nations à Oran (en septembre).