Les scientifiques de la NASA ont reçu vendredi le premier rapport de situation de l'hélicoptère martien Ingenuity, qui était attaché au ventre du rover Perseverance de l'agence et a atterri sur Mars jeudi. La transmission, arrivée à 23h30 GMT via la connexion fournie par l'orbiteur Reconnaissance, a indiqué que l'hélicoptère, qui resterait attaché au rover pendant 30 à 60 jours, et sa station de base fonctionnent comme prévu, selon la NASA. Selon l'agence spatiale, garantir qu'Ingenuity dispose de beaucoup d'énergie stockée à bord pour maintenir le chauffage et d'autres fonctions vitales tout en maintenant une santé optimale de la batterie, est essentiel au succès de l'hélicoptère sur Mars. Le rover Perseverance de la NASA et l'hélicoptère Ingenuity ont atterri en toute sécurité sur Mars jeudi, à la recherche de signes de vie ancienne sur la planète rouge.