Le site d'information malaisien Malaysiakini a été condamné à une forte amende de 120.000 dollars vendredi pour outrage à la justice. Le site était poursuivi pour des commentaires critiques envers la justice malaisienne postés par cinq internautes sous l'un de ses articles. Les autorités ont estimé que ces commentaires pouvaient saper la confiance du public dans le système judiciaire et intenté des poursuites contre le site qui a une large audience en Malaisie. Un collège de juges l'a reconnu vendredi coupable d'outrage à la justice et l'a condamné à une amende de 500.000 ringgits (120.000 dollars), soit plus du double de ce qu'avait requis le parquet. Les commentaires publiés sur le site étaient "répréhensibles" et contenaient des "allégations de corruption non prouvées et fausses", a indiqué la juge Rohana Yusuf en prononçant le jugement devant le tribunal fédéral de la capitale administrative Putrajaya. Le rédacteur en chef et fondateur de Malaysiakini, Steven Gan, qui risquait une peine de prison, a été relaxé. "La forte amende prononcée contre nous n'est pas seulement une tentative de nous faire taire, mais aussi de nous faire fermer", a-t-il déclaré à des journalistes. Malaysiakini est l'un des principaux sites d'informations du pays et a publié de nombreux articles sur des scandales de corruption impliquant des responsables politiques.