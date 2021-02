Une opération d’exhumation des ossements de trois chouhada a été effectuée jeudi par la direction des moudjahidine et ayants droit de Nâama en collaboration avec le bureau de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) pour être réinhumés dans les prochains jours, a-t-on appris du responsable de cette direction Khelifa Bahloul.

Il s’agit des chouhada Zahzouh Kaddour, Boudinar Miloud et Ghellab Mohamed tombés au champ d’honneur dans la région de "Rdjem Ladraa" (commune d'El Bayodh) dont les ossements seront réinhumés au carré des martyrs de la daira de Mécheria, a indiqué à la presse M. Bahloul à l’occasion de la célébration de la journée nationale du chahid.

Par ailleurs, la direction des moudjahidine oeuvre à réaliser un ouvrage bibliographique de chouhada de la guerre de libération de la wilaya de Nâama "qui sera prêt dans les brefs délais", a indiqué la même source. Parmi les autres travaux supervisés par la direction, qui sont actuellement à leur phase finale, figurent la préparation d'une série historique audiovisuelle comportant des enregistrements de témoignages et d'interventions de m oudjahidine de la wilaya, d'universitaires et de chercheurs sur différents événements historiques qui ont eu lieu dans la région Sud-ouest du pays, a-t-on ajouté.

Cette série retrace différentes périodes historiques dont celles de la résistance populaire dirigée par Cheikh Bouamama, la résistance d’Ouled Sidi Cheikh contre le colonialisme français, du mouvement national et du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale avec son lot de batailles et hauts faits de guerre. La célébration de la Journée nationale du chahid a été marquée à Nâama par une cérémonie de recueillement des autorités de wilaya et de la famille révolutionnaire, au carré des martyrs de la commune de Asla, par la lecture de la Fatiha du Livre saint à la mémoire des chouhada, ainsi que le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.

En outre, le moudjahid Moulay Mohamed a été honoré à cette occasion, le centre de repos des moudjahidine du village d'Ain Ouarka a été visité et une opération de reboisement a été organisée.