Trois ponts seront réceptionnés dans la wilaya déléguée de Djanet (Sud d’Illizi) au deuxième trimestre de l’année en cours, dans le cadre de la protection contre les risques d’inondations, a-t-on appris vendredi de la direction des Travaux publics (DTP) de la wilaya.

Lancés en 2019 et atteignant actuellement un taux d’avancement de 97%, ces ouvrages d’art ont été projetés à l’entrée principale de la ville de Djanet, et au niveau des localités de Adjahil et In-Aberber, et devront être livrés dans les deux prochains mois au plus tard, a précisé à l’APS le DTP, Naamane Soumaa. Ces ouvrages, ayant nécessité un financement de 2,3 milliards DA, ont été conçu selon des normes techniques modernes et de qualité pour faire face aux risques de crues fluviales et d’inondations et permettre des accès fluides à la RN-3, a-t-il ajouté.

Réalisés sur 900 mètres de long pour 11 mètres de large chacun, ils assurent la fluidité de circulation des véhicules de différents tonnages et gabarits, notamment durant les périodes d’intempéries qui provoquent souvent des inondations, la fermeture de routes et la paralysie de la circulation, a expliqué M.Soumaa. Une fois mis en exploitation, les ouvrages en question désenclaveront les localités d’Adjahil, Ifri et In-Aberber, tout comme ils réduiront les distances entre le centre ville de Djanet et les quartiers périphériques.