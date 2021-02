Aîssa Fouad a indiqué à l’APS que parallèlement à la réception de quotas de nouveaux logements au niveau du pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine de 20.000 logements, extensibles à 50.000 unités, dans les années à venir, "il est nécessaire de réaliser des dizaines d’équipements publics, lesquels sont en cours d’études au niveau du ministère des Finances", affirmant qu’il sera procédé à la distribution de 17.000 logements de type "location-vente" (AADL) jusqu’à juillet prochain.

Il est prévu le lancement en réalisation du siège de la sureté urbaine et un CEM et ce, pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves et en leur évitant le déplacement vers d’autres établissements, sachant que ces deux projets seront entamés au mois de mars prochain, après achèvement des procédures administratives r elatives à l’octroi des marchés, a-t-il ajouté, en faisant observer que les délais de réalisation varieront entre 10 et 12 mois au maximum. Il sera procédé, durant la semaine en cours, à la réalisation de trois (3) établissements éducatifs dont deux lycées, d’une capacité chacune d’environs 1.000 places pédagogiques, une polyclinique dotée de différents services, à l’instar d’une unité pour les urgences, un service de radiologie, et autres à savoir les laboratoires et les services de pédiatrie et de maternité. Pour rappel, le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" dispose actuellement de 4 groupements scolaires dont 3 sont opérationnels et un autre fin prêt, a-t-on indiqué.