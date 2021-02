Désespérés par les mesures jugées très restrictives de lutte contre la pandémie du Covid-19, les grands centres commerciaux en Lettonie ont hissé vendredi des drapeaux blancs.

Dans le cadre des restrictions en vigueur, seule la vente d'articles alimentaires et d'hygiène est autorisée, alors que la plupart des magasins spécialisés, notamment vestimentaires, doivent rester fermés. "Avec les restrictions actuelles (..) ils n'ont aucun revenu et ils n'arrivent pas à payer le loyer dans les centres commerciaux, tout en étant exclus de la plupart des formes de soutien gouvernemental", a déclaré dans un communiqué Martins Vanags, responsable d'une association de promoteurs immobiliers.

"Je soutiens l'action du drapeau blanc, déclare Andrejs Krievs qui cherche en vain à acheter des vêtements d'hiver à sa fille de 5 ans, ils devraient avoir un moyen de gagner leur vie". Pour éviter que les gens ne s'entassent dans les supermarchés, les restrictions actuelles exigent un espace de 25 mètres carrés pour chaque client, ce qui conduit à de longues files d'attente à l'extérieur, par des température s descendant à moins 20 degrés en février.

Plus tôt ce mois-ci, l'Association des éditeurs de livres a menacé de poursuivre le gouvernement devant la Cour constitutionnelle, ce qui a conduit à la réouverture des librairies.