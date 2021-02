Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, jeudi, les résultats de la 23e session de la commission nationale d'évaluation des chercheurs, tenue entre le 13 et 23 décembre 2020, invitant les chercheurs à participer à la promotion de la qualité de la recherche et de l'innovation, indique un communiqué du ministère.

"Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à informer que les résultats d'évaluation des dossiers de candidature, effectuée à distance par la 23e session de la commission nationale d'évaluation des chercheurs tenue du 13 au 23 décembre 2020, sont comme suit:

- La promotion du grade de professeur de recherche "A" au grade de directeur de recherche: sur un total de 30 candidat, 29 ont obtenu le grade de directeur de recherche, répartis sur les branches suivantes, sciences et technologies (7 directeurs de recherche), sciences élémentaires (6 directeurs de recherche), géologie (9 directeurs de recherche), sociologie (7 directeurs de recherch e)".

Il s'agit également de la promotion du grade de professeur de recherche "B" au grade de professeur de recherche "A": 32 candidats ont été promu au grade de professeur de recherche "A" sur un total de 40 candidats, répartis sur les branches suivantes: sciences et technologie (12 professeur de recherche "A"), Sciences élémentaires (18 professeurs de recherche "A"), géologie (2 professeurs de recherche "A").

Le ministère a affirmé que l'organisation de la 23e session de la commission nationale d`évaluation des chercheurs sur la plateforme numérique à permis d'"alléger les charges et de faciliter la gestion des dossiers de promotion", félicitant "les chercheurs permanent à travers tous les centres de recherche et leurs unités, tout en leur souhaitant un parcours riche en succès dans le souci de participer à la promotion de la qualité de la recherche et de l'innovation", conclut le communiqué.