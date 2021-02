Le ministre saoudien des Ressources humaines et du Développement social Ahmed Al-Rajhi a annoncé la mise en œuvre d'une décision visant à localiser prochainement les professions dans les restaurants, cafés, hypermarchés et centres commerciaux. "Nous ciblons tous les secteurs, activités et professions, et nous investirons dans toutes les opportunités afin de permettre aux fils et filles du pays d'avoir un emploi.

Nous mettrons bientôt en œuvre une décision visant à localiser également les professions juridiques et éducatives", a déclaré Al-Rajhi lors de sa rencontre avec les membres du Comité national des entrepreneurs et du Comité national des professions de conseil.

"Une étude a été réalisée pour améliorer le statut du personnel de sécurité et de sûreté au travail travaillant sur des contrats d'entreprise dans les ministères et les entités quasi-gouvernementales, en plus des entrepreneurs du secteur privé et de fixer un salaire minimum pour eux", a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré que les initiatives et les programmes de saoudisation de l'année 2019-2020 ont obtenu d'excellents résultats, car plus de 420.000 citoyens ont rejoint le marché du travail.

D'après ce même responsable, le nombre de Saoudiens qui ont rejoint le marché du travail en janvier a dépassé 28.000 jeunes hommes et femmes, à travers les branches de Hadaf et centres d'emploi TAQAT et soutien à l'emploi et les programmes d'autonomisation." "Nous avons travaillé sur la formulation avec les établissements du secteur privé à travers de nombreux ateliers, afin d'améliorer l'environnement du marché du travail saoudien, d'augmenter son efficacité et de l'aligner sur les marchés mondiaux du travail, en termes d'attractivité, de compétitivité élevée et d'attraction de personnes qualifiées", a-t-il ajouté.