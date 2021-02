La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a annoncé vendredi le déploiement d'une mission de 140 observateurs au Niger, en prélude au second tour de la présidentielle prévu dimanche dans le pays, a annoncé une source officielle à Niamey.

L'annonce a été faite par Namadi Sambo, ancien vice-président du Nigeria et chef de la délégation des observateurs de la Cédéao, reçue vendredi après-midi à Niamey par le Premier ministre nigérien Brigi Rafini pour échanger sur les préparatifs du scrutin.

Ces observateurs qui proviennent des Etats membres de la Cédéao, de la Cour de Justice ainsi que du Parlement du bloc régional, ont pour mission de "veiller au bon déroulement du processus électoral en vue d'une élection libre, transparente et crédible", a-t-il précisé, tout en souhaitant pour le Niger "des élections apaisées".

Le second tour de cette présidentielle va opposer Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARAYYA, au pouvoir), à Mahamane Ousmane du Renouveau démocratique et républicain (RDR Tchanji). Plus de 7,4 millions de Nigé riens seront appelés aux urnes pour ce scrutin qui se déroulera dans quelque 26.000 bureaux de vote dans 16 circonscriptions électorales du pays. Le président sortant Mahamadou Issoufou, ne va pas briguer pas un nouveau mandat.