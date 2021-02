Sur le plan continental, l’Algérie conserve sa troisième place, devancée par le Sénégal (20e) et la Tunisie (26e).

Qualifiée avant terme pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022, l’équipe nationale reprendra du service en mars prochain en disputant les deux derniers matchs des éliminatoires : en déplacement face à la Zambie (90e) et à domicile devant le Botswana (146e).

Pour le premier classement mondial de l'année 2021, un total de 43 matches d'équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte, précise l'instance mondiale sur son site officiel.

L'événement le plus important de ces dernières semaines a été le championnat d'Afrique des nations CHAN-2021 au Cameroun, réservé aux joueurs locaux, avec un total de 32 matches disputés.

"Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats n ationaux des pays participants", explique la Fifa. Toujours sur le plan africaine, le Maroc (33, + 2), vainqueur du CHAN, et le Mali (54e, + 3), finaliste, signent les meilleures progressions.

La Guinée (72e, + 1), troisième, et le Congo (90e, + 1), quart de finaliste, ont également progressé. Les 32 premières places du classement n'ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal restent aux premières places.

Les trois premières équipes - Belgique, France et Brésil - ne sont distantes que de 37 points. "La lutte pour la première place du classement mondial promet d'être passionnante avec les grands tournois en vue cette année (Copa America, Euro et Gold Cup) et la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde (Qatar 2022)", conclut la Fifa. Le prochain classement mondial sera publié le 8 avril 2021.