L'Algérienne Inès Ibbou et son équipière serbe Elena Milovanovic se sont qualifiées vendredi pour les demi-finales du tournoi professionnel féminin en cours à Monastir (Tunisie), en dominant assez facilement un tandem germano-suédois composé de Jasmin Jebawy et Melis Yasar (6-2, 6-1).

Au prochain tour, l'ancienne championne d'Afrique junior et son équipière seront opposées à un tandem roumano-tchèque, composé de Karola Patricia Bejearu et Zdena Safarova, avec comme principal enjeu, une qualification pour la finale.

En simple, l'aventure de l'Algérienne de 22 ans s'est moins bien passée, puisqu'elle a été éliminée dès le deuxième tour, après sa défaite en deux sets contre l'Allemande Kathleen Kanev 6-1, 6-1. Une élimination précoce et plus ou moins inattendue pour Ibbou, tête de série N.4 et qui avait brillamment atteint la finale d'un précédent tournoi à Monastir, avant de s'incliner (6-2, 6-2) contre la Tchèque Linda Fruhvirtova.

Doté d'un prize-money de 15.000 USD, ce tournoi du circuit pro-féminin se déroule sur surface rapide.