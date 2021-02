Après avoir observé une minute de silence à la mémoire du défunt Rabah Chebbah, ancien président de la FALA, les membres ont entamé les travaux de l'AGO, marqués par la présence de 37 membres sur les 39 que compte l'AG.

Les membres de l'AG ont procédé d'abord à l'élection des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de l'assemblée générale élective AGE, prévue le 4 mars au siège du COA.

La commission de candidatures est composée de trois membres : Saadi Larbi (Oran), Hireche Mohamed-Amine (Alger) et Djeghegh Abdenacer (Blida).

Trois membres ont été également désignés au sein de la commission de recours : Belhogat Lotfi (Sidi Bel Abbès), Mameche Abdelouahab (Mostaganem) et Benamara M ohamed (Tipasa).

La commission de passation de consignes est constituée de deux membres : Lotfi Amrat et Dahache Azzedine.

Les membres de l'AG ont procédé par la suite à la lecture et l'adoption du bilan moral pour l'exercice 2020 par 22 membres sur les 23 à voix délibératives (13 ligues et 10 meilleurs clubs).

Même chose pour le bilan financier 2020 qui a été approuvé par 22 membres sur les 23 à voix délibératives.

A signaler que la période de dépôt de candidatures a été fixée du dimanche 21 février au jeudi 25 février à 17h00. Hamza Doghdogh occupe le poste de président par intérim de la FALA, après le décès le 8 décembre dernier de Rabah Chebbah, président de l'instance fédérale durant deux mandats olympiques (2013-2016 et 2017-2020).