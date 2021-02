Le ministère brésilien de la Santé a annoncé vendredi soir avoir enregistré 51.050 nouveaux cas d'infection et 1.308 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus (Covid-19) ces dernières 24 heures, ce qui en porte les bilans respectivement à 10.081.676 et à 244.756.

Le Brésil, le deuxième pays ayant le plus lourd bilan de décès dus au Covid-19 derrière les Etats-Unis, a connu au cours du dernier mois une moyenne quotidienne de plus de 1.000 décès.

L'Etat de Sao Paulo (sud-est), épicentre de l'épidémie au Brésil, a enregistré 1.960.564 cas et 57.499 décès depuis le début de l'épidémie dans la région.

Face à la recrudescence des cas, les autorités locales ont renforcé les mesures sanitaires dans ses villes intérieures.

Ainsi, Araraquara est en confinement total en raison de la hausse des hospitalisations et de la détection de douze cas communautaires liés à un variant apparu en Amazonie et jugé plus transmissible.

Dans l'Etat de Bahia (nord-ouest), un couvre-feu nocturne de deux semaines a été imposé vendredi pour freiner la propagation du virus.

L'Etat a signalé à ce jour 647.384 infections et 11.060 décès.