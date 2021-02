Au total, 545 doses supplémentaires de vaccins contre la pandémie de la Covid-19, ont été attribuées à la wilaya de Bouira pour entamer la deuxième phase de vaccination des personnes ayant reçu la première injection, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

"Bouira a reçu 545 doses supplémentaires de vaccin russe Spoutnik V afin d’entamer le 24 février, la seconde phase de l’opération de vaccination pour ceux qui ont reçu la première injection contre le coronavirus", a indiqué à l’APS, directeur local de la santé et de la population, Mohamed Laib.

La wilaya a déjà reçu en janvier dernier un premier quota de 545 doses de ce vaccin et qui ont été déjà utilisées.

"Nous recevrons prochainement d’autres doses en vue de poursuivre la campagne de vaccination à travers les différentes communes et Daïras de la wilaya dans le cadre de la lutte contre la Covid-19", a assuré le même responsable.

Selon le DSP, les autorités locales comptent obtenir d’autres doses du vaccin britannique "Astra Zeneca" qui, a-t-il dit, sera destiné aux populations des zones d’ombre."La priorité est toujours accordée aux personnes âgées et aux malades chroniques.

Ce sont ces franges sociales qui sont le plus menacées par ce virus invisible", a-t-il dit.

M. Laib a ajouté, en outre, que 10 brigades médicales équipées de tous les moyens nécessaires sont mobilisées pour mener cette campagne de vaccination à travers les différentes zones d’ombre de la wilaya.

Le secteur a mobilisé au total 126 centres de santé répartis à travers les 12 Daïras, pour mener la campagne de vaccination contre la Covid-19, à travers les différentes communes de la wilaya, avait indiqué auparavant le DSP.

Le même responsable a assuré, par ailleurs, que tous les moyens matériels sont mis à la disposition des staffs médicaux et paramédicaux pour accomplir cette opération.

A propos de la situation sanitaire, M. Laib s’est beaucoup réjoui du fait de la nette amélioration enregistrée en matière de régression de cas de contamination.

"La situation s’est beaucoup améliorée, mais la prévention et la vigilance est toujours indispensable", a-t-il dit.