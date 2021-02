Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé jeudi que le vaccin russe anti-covid "Sputnik V" sera fabriqué en Algérie dans 6 à 7 mois.

Dans un discours à la Nation, le Président Tebboune a évoqué la situation sanitaire du pays, à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19, soulignant que "le vaccin russe anti-covid +Sputnik V+ sera fabriqué en Algérie dans 6 à 7 mois".

"Il existent bien évidemment des sceptiques, mais nous avons convenu avec nos amis russes de fabriquer ce vaccin", a soutenu le Président de la République, rappelant que la fabrication de vaccins en Algérie "n'est pas chose nouvelle". "C'est vrai qu'il s'agit d'un vaccin spécial, mais il existe différentes méthodes pour sa fabrication, soit par la matière brute ou autres", a ajouté le Président Tebboune.

L'occasion était pour le Président de la République de saluer la conduite des citoyens face à cette pandémie, ajoutant que "grâce à la patience et aux sacrifices de tous les Algériens, notamment les jeunes, et à leurs discipline, nous sommes parvenus à asseoir une harm onie dans notre lutte contre le virus".

Le président Tebboune a relevé également les efforts consentis face à cette crise sanitaire, rappelant le premier foyer de contamination de ce virus dans la wilaya de Blida.

"Il me plait de me rappeler avec fierté la solidarité des Algériens dans les quatre coins du pays, une solidarité qui reflète la véritable image de l'Algérie et la générosité des Algériens", a soutenu le Président Tebboune.

Mettant l'accent sur la pertinence des mesures décidées jusqu'à présent dans ce cadre, le Président Tebboune a déclaré qu'"il y avait des critiques à l'étranger sur la fermeture par l'Algérie de son espace aérien, mais nous constatons aujourd'hui que d'autres pays nous ont emboité le pas". Le Président Tebboune a tenu à remercier les Algériens pour leur patience vis-à-vis des mesures strictes prises face à la propagation du coronavirus.

"Je vous remercie de votre patience qui a porté ses fruits", a ajouté le Président Tebboune".