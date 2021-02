Des inondations ont été enregistrées dans plusieurs parties de la capitale indonésienne samedi, forçant des milliers de personnes à quitter leurs maisons, après de fortes pluies qui se sont poursuivies des heures durant, rapporte la presse locale.

Quelque 379 familles, soit un total de 1.380 personnes ont dû quitter leurs maisons alors que les eaux de crue ont atteint jusqu'à 1,8 mètre précisément dans le sud et l'est de Jakarta, a relevé le président par intérim de l'Agence régionale de Jakarta pour l'atténuation des catastrophes (BPBD), Sabdo Kornianto.

"De nombreuses zones sont encore touchées par les inondations en raison des fortes pluies et du débordement de la rivière de Ciliwung, de la rivière Krokot et de la rivière Pesanggrahan dans le sud de Jakarta et la rivière de Cipinang à l'est de Jakarta", a indiqué la BPBD dans un communiqué, relayé par des médias. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a, quant à elle, annoncé que la capitale indonésienne pourrait connaître de fortes pluies, avertissant les habitants locaux contre une série d'averses torrentielles.

Par ailleurs, plusieurs tronçons des routes à péage de Jakarta étaient également inondés et inaccessibles, selon l'opérateur routier.

En parallèle, la société de services publics "Perusahaan Listrik Negara" (PLN) a déclaré qu'elle avait coupé le courant à plus de 60.000 foyers dans la région du Grand Jakarta pour éliminer tout risque d'électrocution.

Depuis le début du mois d'octobre, de fortes pluies saisonnières dues à une saison de mousson prolongée combinée à de multiples systèmes dépressionnaires ont affecté de nombreuses provinces indonésiennes.

Le pic de la saison des pluies en 2020/2021 dans les régions de Jakarta, Banten, Java central, Bali, Nusa Tenggara Ouest et Nusa Tenggara Est est prévu en ce mois de février, avait souligné la BMKG.

L'Indonésie, archipel aux plus de 17.000 îles, est souvent touchée par les catastrophes naturelles aux lourdes conséquences humaines et matérielles.