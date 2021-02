Les services du premier arrondissement d'El Kala de la sûreté de wilaya d'El Tarf sont parvenus à démanteler un réseau spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par voie maritime, a-t-on appris, vendredi, auprès du chargé de la communication de ce corps de sécurité.

Exploitant une information faisant état de l'existence d'un réseau national spécialisé dans les tentatives d'émigration clandestine en mer via les plages d'El Tarf et Annaba, et ce, moyennant des sommes d'argent conséquentes, les services de police ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier six présumés coupables, a indiqué le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

Six (06) "passeurs" constituant un réseau spécialisé dans ce trafic, ont été appréhendés en flagrant délit à bord d'un hors-bord en compagnie de 15 candidats à l'émigration clandestine, a ajouté la même source, précisant que d'importants équipements utilisés dans le cadre de ce voyage clandestin ainsi que 400 litres de carburant ont été récupérés en sus de devises et autres moyens de communication.

Poursuivis pour "planification de trave rsées clandestines" quatre (04) d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et deux (02) autres sous contrôle judiciaire, a précisé la même source.

Des citations directes de comparution ont été notifiées aux candidats à l'émigration clandestine appréhendés dans le cadre de cette affaire, a indiqué le commissaire principal Labidi en rappelant que plus d'une trentaine de réseaux spécialisés dans l'émigration clandestine à destination de la Sardaigne par la voie maritime a été démantelée durant l'année écoulée, dans la wilaya d'El Tarf.