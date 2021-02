Niant son crime dans un premier temps, il a fini, après son arrestation avant hier, par reconnaître les faits et donner des détails sur son forfait, à savoir la décapitation du corps à l’aide d’un outil tranchant dans la salle de bain, avant de montrer aux enquêteurs l’endroit où il s’en est débarrassé", a précisé le procureur de la République près le tribunal d’Azazga.

Présenté jeudi devant le procureur, il a été placé sous mandat de dépôt pour "homicide volontaire avec préméditation et guet-apens", conformément aux dispositions du code pénal, en attendant son jugement.

S’agissant des motivations et du mobile du crime, ainsi que d’éventuels précédents judiciaires de l’auteur du crime, le procureur s’est contenté d’assurer que "le plus important est son arrestation".

Revenant sur la genèse de l’affaire, le procureur a indiqué que les deux parents se sont présentés séparément en date du 07 février en cours auprès des services de sécurité pour signaler la disparition de leur fille mineure résidant avec son père à Tizi-Fliki (Azazga).

Après ouverture d'une enquête, les services compétents ont découvert, lundi dernier en fin de journée à Yakourène, le corps décapité de la victime, appelée également K.S, ainsi que des parties démembrées.

"Suite à un appel de la gendarmerie d’Yakourène, nous nous sommes déplacés sur les lieux en compagnie des services concernés et nous avons découvert deux organes d’un corps féminin". Il s’agit, a-t-il détaillé, "d’une tête détachée d’un corps et un pied gauche imbibé d’essence et portant des brûlures.

Après concordances des parties découvertes avec la photo de la victime et la confirmation de sa mère, il a été décidé la perquisition du domicile du père qui avait permis la découverte d’éléments scientifiques probants prouvant son implication dans ce crime".