Le Kremlin a jugé mardi "absurde" de considérer que la Russie puisse être coupable d'une importante cyberattaque en France ces dernières années.

"La Russie n'a jamais eu, n'a pas, et ne peut avoir le moindre rapport avec la cybercriminalité quelle qu'elle soit", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La veille, l'Agence française de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a révélé une intrusion informatique ayant touché "plusieurs entités françaises" depuis 2017, voire 2015, via le logiciel français Centreon, qui compte parmi ses clients de grandes entreprises et le ministère français de la Justice.

Le gardien de la sécurité informatique française, a établi que l'attaque présentait "de nombreuses similarités avec des campagnes antérieures du mode opératoire Sandworm", généralement attribué au renseignement militaire russe.

Mais elle n'a pas explicitement accusé la Russie, conformément à sa pratique de se limiter à l'expertise technique des attaques.

"Cette formulation est un peu absurde", estime M. Peskov, soulignant qu'"on ne peut pas dire que la Russie a été mise en cause".