Les festivités du concours de récitation du Coran et du hadith seront lancées à travers les mosquées d'Alger en avril prochain, et ce, dans le cadre des préparatifs des activités du mois de ramadhan, a-t-on appris mardi auprès du directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Alger, Zouhir Boudraâ.

"Dans le cadre des activités religieuses et culturelles relatives à la célébration de Leilat El Qadr, 27ème jour du mois de Ramadhan 2021/1442, la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Alger organisera un concours de récitation du Coran et du hadith", a fait savoir M. Boudraâ dans une déclaration à l'APS.

Selon le même responsable, le concours se déroulera au niveau des circonscriptions de la wilayas d'Alger le 24 avril prochain, ajoutant que les comptes rendus des lauréats seront transmis au service culturelle de la direction avant la date du 27 avril.

La mosquée "Omar Ibn El Khettab" de la commune de Belouizdad devra abriter le concours final en date du 1er mai 2021", a-t-il précisé.

Le même intervenant a souligné que le concours comporte 5 sect ions de compétitions entre les candidats lesquelles concernent la récitation et la psalmodie du saint Coran", ajoutant que "l'âge du candidat ne doit pas dépasser les 25 ans pour cette catégorie".

Concernant la 2e catégorie, "elle concerne la récitation du saint Coran, à la condition que l'âge du candidat ne dépasse pas 20 ans", a-t-il ajouté, soulignant que "les autres catégories seront réparties sur la récitation de la moitié et du quart du saint Coran pour les candidats âgés entre 13 et 16 ans". La dernière catégorie concerne la récitation de 40 hadith pour les candidats âgés de moins de 12 ans".