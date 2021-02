Une hausse sensible de la production de viandes rouges et blanches a été enregistrée durant la saison 2019/2020 dans la wilaya de Mila avec plus de 365.000 quintaux, a indiqué mardi, le directeur des services agricoles, Ali Fennazi. La wilaya de Mila a ainsi produit, durant la saison 2019-2020, pas moins de 161.670 quintaux (qx) de viandes rouges et 203.342 qx de viandes blanches soit des taux de croissance respectifs de 8,43 % et 12,41 % comparativement à la saison 2018/2019, a précisé à l’APS M. Fennazi. Plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation dont l’entrée en phase de production de nouveaux investissements dans la filière et l’amélioration de la qualité des aliments de bétail ainsi que des espèces élevées, a- t-il expliqué. Les actions lancées par les services vétérinaires notamment les campagnes de vaccination et le suivi sanitaire ont également contribué à ces résultats, a ajouté la même source qui relève que les activités d’élevage ainsi que la culture des fourrages sont particulièrement concentrées dans le Sud de la wilaya traversée par l’autoroute Est-ouest. La wilaya de Mila compte actuellement 16 abattoirs de viandes rouges avec une capacité quotidienne de 1.245 bêtes en plus de 44 abattoirs avicoles d’une capacité de 21.320 unités par jour, a ajouté M. Fennazi. Le directeur des services agricoles a fait état d’efforts pour développer davantage la filière viandes en encourageant l’investissement y compris dans le domaine des industries de transformation, de la modernisation des pratiques d’élevage et de l’extension des cultures fourragères