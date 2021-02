Les autorités de la wilaya d’Oran ont procédé au lancement de projets qui concernent les secteurs de l’éducation et la santé, mardi au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" dans la commune de Misserghine, a-t-on constaté.

Le wali d’Oran, Messaoud Djari a donné le coup d’envoi pour la réalisation de trois établissements éducatifs dont deux lycées d’une capacité de 1.000 places pédagogiques. M. Djari a insisté, lors des explications avancées par le directeur des équipements publics de la wilaya, sur la réduction des délais de réalisation de 14 mois à 10 mois en scindant les projets en plusieurs lots et en renforçant les chantiers, initialement de deux équipes, par trois équipes pour augmenter la cadence des travaux de réalisation et livrer les projets vers la fin du mois de décembre prochain au plus tard.

Il a été procédé également au lancement de la réalisation d’une polyclinique dotée de différents services, à l’instar de ceux des urgences et de radiologie et autres tels qu'un laboratoire et un service de pédiatrie et de maternité.

Le délai de réalisation de cette structure de santé qui s’ étend sur une superficiel globale de 890 mètres carrés a été fixé pour 10 mois pour un coût dépassant 128 millions DA, selon les explications fournies par le directeur de la santé et de la population de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse, le wali a indiqué que ce nouveau pôle urbain dispose de plus de 20.000 logements en majorité de location-vente, annonçant la distribution, durant le premier semestre de l'année encours de près de 17.000 logements de la même formule, ce qui nécessite la disponibilité de structures éducatives et sanitaire. Il a ajouté que les semaines prochaines verront le lancement d’autres projets éducatifs, de santé et de sécurité au niveau du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, parallèlement à la réception d’un quota considérable de logements.