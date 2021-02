Cette campagne à laquelle prend part la commission locale constituée des représentants des secteurs de la pêche, la chambre de la pêche, la caisse nationale des salariés, la caisse nationale des non-salariés, la caisse nationale de la retraite, la caisse nationale d'assurance-chômage, l’inspection de l’emploi et de la direction du travail, vise selon Kara Lila, à sensibiliser les professionnels de la pêche sur l’importance de l’affiliation à la sécurité sociale afin de garantir leurs droits notamment à la retraite.

Cette opération vise également à leur faciliter l’accès aux différentes prestations telles que l’assurance maladie et la carte chiffa, a p récisé la même responsable qui, a par ailleurs, indiqué que les responsables des différentes caisses de sécurité sociale ont été instruits pour faciliter la prise en charge sociale de cette catégorie professionnelle et leur garantir une retraite décente.

Parmi les opérations inscrites durant l’année 2021 figure l’exonération des professionnels de la pêche des pénalités de retard. Quelques 60 professionnels ont déjà bénéficié de cette exonération et l’opération se poursuit a précisé la même source. Ces journées de sensibilisation rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre qui a été signée en Juillet 2020 entre le ministère de la pêche et des ressources halieutiques et le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale pour la prise en charge des problèmes sociaux des professionnels de la pêche, visant à améliorer leurs conditions de travail afin de renforcer et de promouvoir la sécurité sociale pour les différentes catégories professionnelles du secteur de la pêche.