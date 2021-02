Le Bureau du Conseil de la nation a réitéré son soutien à l’approche du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, allant dans le sens de l’édification de la nouvelle République, notamment par l'ouverture sur les différents acteurs politiques, indique mercredi un communiqué du Conseil de la nation.

Le Bureau du Conseil de la nation, réuni sous l'égide de son président par intérim, Salah Goudjil, et élargi aux présidents des groupes parlementaires et au questeur parlementaire, a tenu à "réitérer ses positions constantes et immuables de soutien à l’approche adoptée et suivie par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui, après s’être rétabli des suites de son infection à la Covid-19, poursuit ses missions nobles et historiques et son œuvre d’édification de la nouvelle République, notamment par l’ouverture sur les différents acteurs politiques", précise la même source.

Le Bureau du Conseil de la nation estime que "cette ouverture est un autre indice positif et une preuve irréfutable de la volonté sincère du président de la République de résoudre la problématique structurelle qui a caractérisé la politique générale du pays et son redressement dans le cadre d’une méthodologie prospective et participative tendant à la moralisation de la vie publique et la concrétisation de la bonne gouvernance, en fournissant les garanties politiques et juridiques consensuelles à même d’enraciner la pratique démocratique, de manière à permettre au pays de s’orienter vers l’avenir en toute confiance, de rétablir la confiance du citoyen en les Institutions de l’Etat et de renforcer la cohésion sociale".

En outre, la réunion du Bureau du Conseil de la nation a été consacrée à l'examen de "diverses questions liées au fonctionnement du Conseil dans le but d’améliorer les méthodes de travail et de relever le niveau de performance en matière d’exécution de l’activité parlementaire ainsi que l’examen du programme d’action des Commissions permanentes du Conseil, la situation des questions orales et écrites transmises au Bureau et la proclamation de la vacation du siège d’un membre Conseil de la nation", ajoute le communiqué.

Concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion et après étude de la situation des questions orales et écrites qui lui ont été transmises, le Bureau du Conseil de la nation a décidé de transférer 14 questions orales et 4 questions écrites au gouvernement, car elles "remplissent les conditions réglementaires requises".

Le Bureau du Conseil de la nation a proclamé à l’occasion la vacance du siège de M. Samir Kacimi, membre du Conseil de la nation représentant la wilaya de Blida, pour cause de décès et ce, conformément aux dispositions de la loi organique 19-08 relative à la loi électorale, notamment l’article 132, ajoute la même source.

Au cours de cette réunion, le Bureau du Conseil de la nation a approuvé les propositions du programme d’action des commissions permanentes, notamment en matière de séances d’audition des membres du gouvernement et des missions d’information provisoires.

Dans ce contexte, il a été décidé la tenue d'une séance d’audition du ministre des Mines, qu’organisera la Commission des affaires économiques et financières au Conseil de la nation, autour du thème "la stratégie nationale de développement et de valorisation des ressources minières en Algérie", le mardi 23 février 2021.

Il a été, en outre, décidé la programmation d’une mission d’information provisoire de la Commission de l’équipement et du développement local au niveau de la wilaya de Médéa, le dimanche 28 février 2021.

Par ailleurs et à l’occasion de la Journée nationale du Chahid, coïncidant avec le 18 février de cha que année, le Bureau d Conseil de la nation "s’incline avec respect et résignation à la mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour l’indépendance de l’Algérie et la libération de son peuple du joug colonial, un sacrifice pour lequel ils ont été bénis par Allah le Tout-Puissant qui leur a accordé gloire éternelle".

A cette occasion, le Bureau du Conseil de la nation a estimé que "le processus d’édification et de construction en cours est un défi et une bataille sans fin, ce qui exige de nos valeureux jeunes filles et jeunes garçons de s’inspirer, en ce jour glorieux, du sacrifice de leurs aînés, les enseignements à même de leur permettre de persévérer dans la voie d’édification de la nouvelle République et de celle du renforcement de l’immunité et de la préservation du pays des dangers qui le guettent dans son environnement immédiat", conclut le communiqué.