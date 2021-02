Le conseiller du premier secrétaire du parti du Front des forces socialistes (FFS), Samir Bouakouir a souligné mercredi que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est "ouvert" à toutes les questions, "ne rejette" aucun débat et est "réceptif et très à l'écoute".

Dans un entretien accordé au journal électronique "La patrie news", M. Bouakouir a indiqué que le Président Tebboune s'est montré, lors de l'audience qu'il a eue avec les dirigeants du FFS lundi dernier,"ouvert à toutes les questions, ne rejette aucun débat et donne la totale impression de vouloir bien faire".

Il a, dans le même cadre, rappelé que "l'institution militaire est une ligne rouge, absolument infranchissable, de même que l'unité de la patrie". M. Bouakouir a également affirmé que le Président s'est montré, lors de cette audience, "réceptif et très à l'écoute des demandes formulées par son parti". Précisant que la rencontre avec le président Tebboune a duré pas moins de deux heures et demi, le cadre dirigeant du FFS a estimé que même si "des mesures d'apaisement urgentes s'imposent, il s'agit avant tout de libérer les champs médiatiq ues et politiques" car, pour lui, "la parole n'est le plus souvent donnée qu'aux extrêmes".

"Une élection n'est dès lors pas une priorité pour le FFS, sachant que des préalables doivent être satisfaits auparavant", a-t-il déclaré, soulignant qu'un "vote ne se résume pas seulement au jour du scrutin". Revenu à ce propos sur le mouvement populaire le "hirak", M. Bouakouir a rappelé que celui-ci "n'a jamais désigné de représentants, ni demandé à dialoguer avec le pouvoir".

"C'est là le rôle premier de l'élite politique", a-t-il soutenu, relevant que "la récupération dont il fait l'objet a fait de lui une nébuleuse et un instrument de régression tombé aux mains de ceux qui œuvrent à attenter l'Algérie".