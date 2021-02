Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, mardi à Blida, la réception de 19.000 nouveaux lits en cours de réalisation au profit des cités universitaires d'Alger et Blida vers la fin juin.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection à Blida, le ministre a annoncé la réception vers la fin juin de près de 19.000 lits à Sidi Abdellah- Alger (11.000 lits) et El Afroune-Blida (8.000 lits), relevant que la réception des lits au niveau de ces cités universitaires devra permettre de fermer les cités dégradées qui bénéficieront d'opération de réhabilitation pour une future exploitation.

"Cette mesure s'inscrit dans le cadre des mesures prises à court terme par la tutelle pour prendre en charge les préoccupation des étudiants en vue d'assurer un meilleur cadre de vie aux étudiants", a précisé le ministre citant la formation des intervenants des cités universitaires sur la préservation des situations des ces structures dont la création de prix dédiés aux meilleures cités universitaires a ux différents niveaux.

Conformément aux orientations du Président de la République, le système des œuvres universitaires fait l'objet d'une réforme e vue d'améliorer les conditions d'hébergement, de restauration, de transport et de bourses, a souligné M. Benziane ajoutant qu'à "court terme, la gestion des services offerts aux étudiants sera améliorée tandis qu'à long terme il sera procédé à des mesures profondes de réforme du système des œuvres universitaires", a-t-il expliqué.

Le système des œuvres universitaires n'a fait l'objet d'aucune véritable réforme profonde depuis l'indépendance ce qui a contribué à l'accumulation des problèmes et crises en termes de gestion, mais aussi de la situation des cités universitaires", a fait observer le ministre.

Par ailleurs, le ministre a révélé dans une allocution prononcée devant les étudiants de l'Ecole supérieure d'hydraulique, que parmi les priorités du secteur actuellement figure, l'élaboration de la mouture finale de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, qui a été réalisée sur la base de nombreuses évaluations et à différents niveaux afin de connaître les dysfonctionnements, que ce soit au niveau du système licence-master-doctorat (LMD), ou au niveau pédagogique, administratif et de gestion, qui a fait l'objet d'une large participati on et concertation dans le but de lever tous les dysfonctionnements observés et rendre le système national d'enseignement supérieur plus cohérent et mieux adapté aux développements de l'enseignement supérieur dans le monde.

"Cela ne saurait intervenir qu'à travers la modernisation des mécanismes de gouvernance des universités, et la concrétisation du projet d'entreprise en tant qu'outil de gestion tourné vers l'avenir, outre la création d'une agence pour assurer la qualité et l'accréditation académique, la promotion des libertés académiques, l'indépendance scientifique, et l'ouverture de l'Université à ses environnement interne et externe", a déclaré le ministre. Pour cela, le ministre estime qu'il est nécessaire de "passer à un autre type de gouvernance universitaire qui mette fin à la dépendance totale à l'aide de l'Etat en recourant à de nouveaux mécanismes de financement innovants tels que la fourniture de services et la création sous-entreprises à même de fournir des ressources de financements privés et renforcer l'indépendance de l'institution".

Il convient de noter qu'au cours de cette réunion, plusieurs préoccupations et problèmes ont été soulevés par les étudiants, des professeurs et des professionnels du secteur, dont les plus importants étaient la détérioration des prestations d ans les résidences universitaires et l'insécurité.

Dans ce contexte, le ministre a recommandé aux directeurs d'établissements universitaires d'améliorer la qualité des prestations liées à la restauration et au transport et pour veiller à l'hygiène et offrir un bon cadre de vie dans les cités universitaires. Ils ont appelé, en outre, à l'impératif d'effectuer des visites d'inspection de manière périodique et de veiller à l'intensification des commissions d'enquête et d'inspection au niveau des résidences universitaires.

Répondant à une question d'un étudiant sur "l'annulation de l'inscription à un second diplôme de licence", le ministre a fait savoir que cette loi remontait à 1971 et non pas à 2020, soulignant que la priorité dans l'inscription est accordé aux nouveaux bacheliers et qu'il s'agit de la disponibilité des structures pédagogiques pour contenir tous les étudiants. Le nombre des nouveaux bacheliers s'élève à 280.000 bacheliers annuellement, a-t-il précisé.

Le ministre a affirmé qu'une demande a été adressée aux présidents et directeurs des établissements universitaires afin d'effectuer un recensement de leurs capacités pédagogiques, relevant l'ouverture de spécialités dans ce domaine selon la disponibilité".

Lors de sa visite, le ministre a procédé à l'inauguration de nombre de structures pédagogiques, de recherche et de services, notamment un centre d’enseignement intensif des langues étrangères (CEIL) à l'université Ali Lounici (El Affroun), une salle de conférence, un restaurant et une résidence universitaires d'une capacité de 2000 lits, outre le lancement d'un projet de réalisation de 1.500 sièges pédagogiques.

A l'université Saad Dahlab (Soumaa), le ministre a inauguré une plateforme biotechnologique de la reproduction animalière, un complexe sportif et une résidence universitaire (1.000 lits), outre un pavillon comportant nombre de laboratoires de recherche scientifique à l'Ecole nationale supérieure d'Hydraulique (ENSH).