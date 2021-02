Le volcan sicilien Etna, tout près de la ville portuaire de Catane (côte Est), a connu mardi une nouvelle éruption, spectaculaire mais sans danger, entraînant une pluie de petites pierres volcaniques et de cendres sur cette ville dont l'aéroport a été fermé.

L'affaissement d'une partie du cratère Sud-Est du célèbre volcan a provoqué un débordement et un glissement de lave le long de la paroi occidentale, qui ne met toutefois pas à risque les villages habités proches du volcan, a précisé un responsable de l'Institut national de Géophysique et de Vulcanologie (INGV) à l'agence Agi. "Nous avons vu pire", a commenté Stefano Branca, directeur d'Ingv à Catane, jugeant que l'événement commencé en fin d'après-midi "n'était pas du tout inquiétant".

Les sapeurs pompiers ont signalé en début de soirée sur leur compte Twitter qu'ils surveillaient néanmoins l'évolution de la situation dans trois petites communes au pied du volcan, Linguaglossa, Fornazzo et Milo. Les images de l'éruption montrent en fin d'après-midi un impressionnant panache rosé de cendres au-dessus du sommet enneigé du volcan.

La nuit arrivée, c e nuage s'était largement dissipé, mais l'Etna était encore le théâtre de nombreuses coulées de lave incandescente.